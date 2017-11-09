Пропавшая в Новосибирске 14-летняя девочка найдена живой
Напомним, Ангелина Морозова пропала в Первомайском районе Новосибирске 25 октября, с тех пор о ней не было никакой информации, рассказали волонтёры.
Напомним, Ангелина Морозова пропала в Первомайском районе Новосибирске 25 октября, с тех пор о ней не было никакой информации, рассказали волонтёры.
Пропавшая в Новосибирске 14-летняя девочка найдена живой, об этом сообщают волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
Подробностей обнаружения ребенка волонтёры не раскрывают.
Напомним, Ангелина Морозова пропала в Первомайском районе Новосибирске 25 октября, с тех пор о ней не было никакой информации.