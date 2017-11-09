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10:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пропавшая в Новосибирске 14-летняя девочка найдена живой

Напомним, Ангелина Морозова пропала в Первомайском районе Новосибирске 25 октября, с тех пор о ней не было никакой информации, рассказали волонтёры.

Источник: Вести - Новосибирск

Пропавшая в Новосибирске 14-летняя девочка найдена живой, об этом сообщают волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Подробностей обнаружения ребенка волонтёры не раскрывают.

Напомним, Ангелина Морозова пропала в Первомайском районе Новосибирске 25 октября, с тех пор о ней не было никакой информации.

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