Координатор «Мемориала»: «Маскам скорби место в центре Екатеринбурга»
Анна Пастухова о «Масках скорби», совести и культуре прикосновения к памяти.
Анна Пастухова о «Масках скорби», совести и культуре прикосновения к памяти.
«Чем глубже ты познаешь мрачную сторону жизни, тем больше любишь и ценишь светлую», — говорит координатор Уральского Мемориала Анна ПАСТУХОВА.
Эмоциональный образ.
Рада БОЖЕНКО, «АиФ-Урал»: «Не так давно известный историк Алексей Мосин в одной из социальных сетей задался вопросом, с какого возраста можно рассказывать детям о государственном терроре и политических репрессиях в нашей стране? А вы как считаете?».
Анна ПАСТУХОВА: «Думаю, что Алексей Геннадьевич со своими внуками на эту тему с их младенчества беседует. А я как педагог в прошлой жизни, понимаю, что любую информацию нужно преподносить ребенку в форме, доступной для его возраста. Понимаете, говорить нужно не столько о репрессиях, а о жизненных ценностях, закладывать их сызмальства. И когда подросток столкнется с фактами — как у людей отнимали жизнь, как растаптывали их достоинство — он будет воспринимать их, как драму. Если же ценности в человека не заложены, он и не будет воспринимать эту страницу истории, как трагедию: “Ну, подумаешь, к стенке поставили”. Почувствовать и прочувствовать трагедию, которая произошла не с тобой, а с другим человеком — колоссальный труд. И к нему ребенка нужно подводить. Я вожу экскурсии школьников на 12-й километр Московского тракта (мемориал жертвам политических репрессий — Прим. ред.), но там очень сложно прочувствовать людскую боль, потому что нет ни информационного наполнения, ни
— Скоро на территории мемориала появится эмоциональный образ — «Маски скорби».
— Я не рада, что их поставят именно там. Они должны быть в самом Екатеринбурге. Наш город известен тремя общемировыми фактами: здесь расстреляли царя, здесь был Борис Ельцин, и здесь родился Эрнст Неизвестный. Так должно же быть в центре города хотя бы одно произведение великого скульптора! Слава богу, есть музей Неизвестного, но ведь это «мелкая пластика», тогда как художник — монументалист.
Думаю, что установку монумента в центре города
Мне вообще иногда кажется, что мы живем в
Ужаснуться, чтобы очиститься.
— Но есть же люди, способные вывести общество из состояния беспамятства?
— Страшная проблема в том, что на сегодняшний день практически все лагерники, все те, кто заглянул за грань жизни и смерти, добра и зла, ушли из жизни. Они и
Не так давно я участвовала в разговоре о культуре памяти. Культура культурой, но должна быть и инфраструктура. На чем память сохранять? Она не должна быть облачной структурой, с ней нужно
— О мрачных сторонах сегодня говорится только лишь «по поводу».
— Видимо, у нас сегодня
До тех пор, пока мы не отойдем от государственного вранья на всех уровнях, не ужаснемся этому, наша совесть и, стало быть память, не будут очищены. Об этом лучше всего выразил Булат Окуджава, чей папа лежит на нашем 12-м километре: «Пока от вранья не отвыкнет, традиции давней назло, покуда не всхлипнем, не вскрикнем: куда это нас занесло?! Пока покаянного слова не выдохнет впалая грудь, придется нам снова и снова холопскую лямку тянуть».
Уверена, память — это проблема возрождения не индивидуальной совести, а совести всей страны. В фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние» ведь очень точно показано — преступления совершают (или остаются к ним равнодушными) отцы и деды, а «расхлебывают» следующие поколения — либо происходят личные трагедии, либо они продолжают раскручивать этот молох.