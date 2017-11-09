Запас инсулина до Нового года обеспечен в Новосибирской области

Напомним, ситуацию с обеспечением препаратом всех льготников держат на контроле в правительстве региона.

На аппаратном совещании исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников подчеркнул важность оперативного реагирования на каждое сообщение граждан по этой теме. По последним данным минздрава, общая потребность в инсулине в ноябре составила 19000 упаковок. Лекарство уже поступило в поликлиники, аптеки, пункты льготного отпуска препаратов.