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07:28 (мск), источник: Tengrinews

Студентам колледжей — «троечникам» будут платить стипендии в Казахстане

Студентам колледжей и обучающимся на краткосрочных курсах по государственной программе будут выплачивать стипендии вне зависимости от результатов текущей успеваемости.

Источник: Tengrinews

Такие изменения в законодательство внесены постановлением правительства РК от 1 ноября 2017 года № 702, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Обучающимся в рамках первого направления Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017−2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919, стипендия выплачивается независимо от результатов текущей успеваемости», — гласят поправки в государственные правила назначения стипендий.

Как известно, программа предусматривает бесплатное обучение казахстанцев в колледжах и на курсах для получения рабочих специальностей. Ориентировочный объем госзаказа за счет местных бюджетов на 2017−2018 учебный год составит около 90 тысяч единиц. Госзаказ из республиканского бюджета на это же время составит 21,3 тысячи.

«Стипендия выплачивается независимо от результатов текущей успеваемости. Если даже по итогам промежуточной аттестации участник имеет оценку удовлетворительно, он получит государственную поддержку в виде стипендии», — пояснили Tengrinews.kz в Министерстве образования и науки РК.

Стоит добавить, что, согласно «Правилам организации подготовки кадров с техническим и профессиональным образованием и краткосрочного профессионального обучения», учебное заведение отчисляет участников Программы в случаях неуспеваемости или неудовлетворительной промежуточной аттестации.

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