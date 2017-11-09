На спасение жительницы Жезказгана из бюджета выделили 15 млн тенге

Источник: Newtimes.kz

52-летняя Ирина в тяжелом состоянии лежит в онкогематологическом отделении областной клинической больницы в Караганды. По ее словам, родственники не все знают о ее диагнозе — редкая форма лейкоза.

Ирина, по словам врачей — обычная жительница Жезказгана. Но для ее лечения из областного бюджета выделено 15 млн тенге. Эти деньги ушли на 5 упаковок лекарства, каждая стоимостью около 3 млн.

По словам врачей, Ирина прошла множество курсов химиотерапии. В прошлом году дорогое лекарство компания-производитель подарила двум пациентам, и им оно помогло. Вот медики и обратились с просьбой к депутатам маслихата о выделении денег из областного бюджета.