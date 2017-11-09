На спасение жительницы Жезказгана из бюджета выделили 15 млн тенге
Власти Карагандинской области выделили из бюджета 15 млн тенге на спасение только одной женщины, передает 31 канал.
Власти Карагандинской области выделили из бюджета 15 млн тенге на спасение только одной женщины, передает 31 канал.
52-летняя Ирина в тяжелом состоянии лежит в онкогематологическом отделении областной клинической больницы в Караганды. По ее словам, родственники не все знают о ее диагнозе — редкая форма лейкоза.
Ирина, по словам врачей — обычная жительница Жезказгана. Но для ее лечения из областного бюджета выделено 15 млн тенге. Эти деньги ушли на 5 упаковок лекарства, каждая стоимостью около 3 млн.
По словам врачей, Ирина прошла множество курсов химиотерапии. В прошлом году дорогое лекарство
По данным карагандинского управления здравоохранения, в 2017 году к ним обратились 706 больных с просьбой закупить дорогие препараты, и практически все просьбы удовлетворили.