Из фильма «Все деньги мира» вырежут сцены с Кевином Спейси

Источник: AP 2017

Отмечается, что для пересъемок некоторых планов придется заново приглашать звезд Марка Уолберга и Мишель Уильямс, однако это не должно составить особых проблем, поскольку в большинстве заменяемых сцен оскароносный Спейси находится в кадре один.

Ранее стало известно, что «Все деньги мира» решили не демонстрировать на фестивале AFI Fest в Калифорнии, однако Sony Pictures настояла на неизменности даты выхода фильма на большие экраны — премьера состоится 22 декабря.