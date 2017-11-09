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07:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Из фильма «Все деньги мира» вырежут сцены с Кевином Спейси

Режиссер Ридли Скотт после консультаций с кинокомпанией Sony Pictures решил вырезать из фильма «Все деньги мира» сцены с Кевином Спейси. Как сообщает издание Variety, оскандалившегося актера заменит Кристофер Пламмер.

Источник: AP 2017

Отмечается, что для пересъемок некоторых планов придется заново приглашать звезд Марка Уолберга и Мишель Уильямс, однако это не должно составить особых проблем, поскольку в большинстве заменяемых сцен оскароносный Спейси находится в кадре один.

Ранее стало известно, что «Все деньги мира» решили не демонстрировать на фестивале AFI Fest в Калифорнии, однако Sony Pictures настояла на неизменности даты выхода фильма на большие экраны — премьера состоится 22 декабря.

В октябре актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. По словам артиста, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26. Девять человек, занятых в телесериале «Карточный домик», также обвинили актера в сексуальных домогательствах.

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