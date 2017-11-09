Весной по Москве-реке начнут курсировать 10 речных кабриолетов
Водные трамвайчики с телескопической крышей будут останавливаться у семи городских причалов, в том числе возле парка «Зарядье» и спорткомплекса «Лужники».
Водные трамвайчики с телескопической крышей будут останавливаться у семи городских причалов, в том числе возле парка «Зарядье» и спорткомплекса «Лужники».
С открытием летней навигации 2018 года по
Это современный пассажирский водный транспорт с
Речные трамвайчики горожане и туристы легко смогут узнать по яркому цвету корпуса. Они будут представлены в цветах радуги, а также в розовом, сиреневом и бордовом оттенках. Каждое судно вместит 44 пассажира. Все трамвайчики оснастят аудиогидами на девяти языках. Планируется, что стоимость поездки составит 500 рублей.
Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы предстоящий чемпионат мира по футболу не ограничивался для болельщиков лишь посещением матчей на стадионах. Главная задача — создать атмосферу праздника во всей столице и позволить футбольным туристам познакомиться с нашим городом.
«Для этого планируется как разработать пешие маршруты, так и разнообразить автобусные экскурсионные туры и задействовать акваторию
Интервал движения новых речных трамвайчиков составит полчаса, каждый из них будет делать остановки у причалов «Киевский вокзал», «Лужники», «Воробьевы горы», «Парк Горького», «Большой каменный мост», «Зарядье» и «Новоспасский мост.
Летняя пассажирская навигация на
В этом году летняя пассажирская навигация завершилась 9 ноября и начался сезон зимних речных прогулок на теплоходах ледового класса, способных колоть лед толщиной до 20 сантиметров.