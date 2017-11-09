Весной по Москве-реке начнут курсировать 10 речных кабриолетов

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С открытием летней навигации 2018 года по Москве-реке начнут курсировать 10 новых речных трамвайчиков. Их запуск приурочен к чемпионату мира по футболу, часть матчей которого пройдет в столице.

Это современный пассажирский водный транспорт с климат-контролем и телескопической стеклянной крышей. В зависимости от погоды ее можно будет раздвигать или сворачивать — по тому же принципу, что крыши в кабриолетах.

Речные трамвайчики горожане и туристы легко смогут узнать по яркому цвету корпуса. Они будут представлены в цветах радуги, а также в розовом, сиреневом и бордовом оттенках. Каждое судно вместит 44 пассажира. Все трамвайчики оснастят аудиогидами на девяти языках. Планируется, что стоимость поездки составит 500 рублей.

Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы предстоящий чемпионат мира по футболу не ограничивался для болельщиков лишь посещением матчей на стадионах. Главная задача — создать атмосферу праздника во всей столице и позволить футбольным туристам познакомиться с нашим городом. Николай Гуляев Руководитель столичного Департамента спорта и туризма

«Для этого планируется как разработать пешие маршруты, так и разнообразить автобусные экскурсионные туры и задействовать акваторию Москвы-реки для речных круизов», — сообщил руководитель столичного Департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Интервал движения новых речных трамвайчиков составит полчаса, каждый из них будет делать остановки у причалов «Киевский вокзал», «Лужники», «Воробьевы горы», «Парк Горького», «Большой каменный мост», «Зарядье» и «Новоспасский мост.

Летняя пассажирская навигация на Москве-реке, как правило, открывается в апреле и продолжается до октября или ноября. Ее точные сроки зависят от погодных условий. В теплые месяцы в пределах города и в ближайшем Подмосковье курсируют прогулочные теплоходы нескольких перевозчиков.