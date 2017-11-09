В Красноярске на месте автостоянки высадили сосны
Большую территорию в жилом массиве заняли 100 крупномерных деревьев.
Большую территорию в жилом массиве заняли 100 крупномерных деревьев.
На улице Молокова в Красноярске на месте бывшей автостоянки посадили 100 крупномерных сосен, сообщили в
Еще несколько дней назад это место незаконно занимали платные автостоянки. Самовольные парковки не раз сносили, однако через некоторое время они снова возникали на освобожденных площадях.
«Нам стоянки доставляли большие неудобства. Постоянная антисанитария, грязь, автохлам, туалеты. Это совсем не тот вид из окна, который мы хотели бы видеть. Когда узнали, что здесь будет зелёный уголок, то очень обрадовались. Теперь у нас будет красиво и чисто», — рассказала жительница дома № 66 Ольга Михайлова.
Перед посадками рабочие демонтировали незаконные стоянки, вывезли автохлам, собрали 72 кубометра мусора и выравняли территорию. Теперь у местных жителей появилась собственная аллея из крупномерных пышных сосен.
«Формирование новых общественных пространств на освобождённых от незаконных стоянок территориях — действенная мера. Мы планируем аналогичным способом бороться со всеми, кто незаконно занимает муниципальную территорию. Уже сформирован план, согласно которому, в зависимости от погодных условий, от того, насколько оперативно будет предоставлен посадочный материал, мы будем выполнять работы по благоустройству и озеленению, созданию уютных общественных пространств на месте незаконных автостоянок», — отметил Владислав Логинов, который накануне принял участие в посадке деревьев.