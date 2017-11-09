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07:35 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске заработают дополнительные камеры фотофиксации нарушений ПДД

Тестовая эксплуатация показала, что в среднем за один день со всех камер фиксируется около 12 тысяч.

Источник: Агентство «Москва»

ГИБДД Красноярского края информирует водителей о готовности новых камер фотофиксации нарушений ПДД к работе.

В среднем за один день со всех камер фиксируется около 12 тысяч нарушений ПДД. Работа комплексов будет организована на 64 направлениях движения, в том числе на перекрестках улиц:

Вейнбаума-Карла Маркса, Вейнбаума-Ленина, Добровольческой Бригады — Молокова, Марковского-Вейнбаума, Ленина-Горького, Ленина-Робеспьера, Ленина-Перенсона, Карла Маркса-Диктатуры Пролетариата, Карла Маркса-Декабристов, Высотная-пр. Свободный, Ладо Кецховели-Красной Армии, Ладо Кецховели-Копылова, пр. Металлургов-Тельмана, 9 Мая-Водопьянова, 9 Мая-Авиаторов, Молокова-Батурина, 9 Мая—78 Добровольческой бригады, Дмитрия Мартынова-Чернышевского.

Кроме того, камеры появятся на линейных участках улиц: Партизана Железняка, 42, Белинского, 8, Дубровинского, 114, Киренского, 19, Свердловская, 2 «Д», пр. Свободный, 77 «Д», ул. Партизана Железняка, 1 «Е».

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