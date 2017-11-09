В Красноярске заработают дополнительные камеры фотофиксации нарушений ПДД
Тестовая эксплуатация показала, что в среднем за один день со всех камер фиксируется около 12 тысяч.
Тестовая эксплуатация показала, что в среднем за один день со всех камер фиксируется около 12 тысяч.
ГИБДД Красноярского края информирует водителей о готовности новых камер фотофиксации нарушений ПДД к работе.
В среднем за один день со всех камер фиксируется около 12 тысяч нарушений ПДД. Работа комплексов будет организована на 64 направлениях движения, в том числе на перекрестках улиц:
Кроме того, камеры появятся на линейных участках улиц: Партизана Железняка, 42, Белинского, 8, Дубровинского, 114, Киренского, 19, Свердловская, 2 «Д», пр. Свободный, 77 «Д», ул. Партизана Железняка, 1 «Е».