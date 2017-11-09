Предстоящая зима на Южном Урале будет теплее обычного

Источник: РИА "Новости"

Обнадёживающий прогноз на предстоящую зиму дал Гидрометцентр России, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». По данным синопритков, декабрь и начало января на Урале будут теплее, чем в прошлом году. Но это не точно, добавляют специалисты. Вероятность таких долгосрочных прогнозов не превышает 70%.

С большей точностью можно говорить только о погоде на текущий месяц. По сведениям челябинских метеорологов, температура в ноябре не будет сильно отличаться от среднестатистической. Она всего на 1 градус превысит норму. Это 5 градусов ниже ноля.

«По сравнению ноябрем 1932 года, когда воздух прогревался почти до 17 градусов, нынешний ноябрь, конечно холодный. Но если сравнить с 1998 годом, когда в один из дней столбик термометра опустился до минус 40, то, в принципе, погода стоит хорошая. И снег в этом году должен лечь также, как и всегда — во второй декаде ноября», — уточнила начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменёва.

Зимы на Южном Урале стали более снежные, добавляют синоптики. По сравнению с 80-ми годами, циклоны приносят больше осадков. А вот продувает Челябинскую область не так сильно, как, например, соседние регионы. Безветренная погода на Южном Урале бывает в два раза чаще, чем в Екатеринбурге. Как следствие, чаще объявляют НМУ. В этом году режим неблагоприятных метеоусловий устанавливался 99 раз. Но в ноябре НМУ ещё не было и в ближайшие дни не ожидается. На этой неделе усилился ветер с порывами до 16 метров в секунду. Он-то и разогнал смог над промышленными городами. Но это ненадолго.