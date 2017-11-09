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07:40 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области едят овощей 61% от нормы, фруктов — 36%

Жители Иркутской области едят 86 кг овощей в год, что является 61% от нормы, и фруктов — 36 кг (36%).

Источник: Reuters

Об этом 9 ноября 2017 года сообщает Иркутскстат. В среднем каждый житель Сибири ест в среднем 102 кг овощей и 47 кг фруктов соответственно. Потребление овощей жителями Иркутской области постепенно возрастает, чего нельзя сказать о фруктах и ягодах (за три года — снижение на 2 кг).

В целом потребление россиянами витаминной продукции — ниже рационального уровня, рекомендованного Минздравом. В 2016 году на каждого жителя страны пришлось в среднем по 112 кг овощей и бахчевых и 62 кг фруктов и ягод (рекомендуется потреблять соответственно 140 и 100 кг).

Из-за высоких цен эта сезонная продукция часто становится недоступна массовому покупателю. В связи с этим возрастает значимость урожая, выращенного на личных подворьях и дачных участках. По данным предыдущей сельскохозяйственной переписи (2006г.), фруктовый сад Иркутской области в общей сложности занимает 227 га. Более популярны слива и вишня (283 и 426 га). Скоро будут подведены итоги переписи 2016 года.

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