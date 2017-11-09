Юлии Савиновских отказали в возвращении приемных детей

Министерство социальной политики Свердловской области отказалось пойти на примирение с екатеринбурженкой Юлией Савиновских, которую лишили приемных детей после операции по удалению груди. Ответ ведомства был коротким, сообщает в четверг, 9 ноября, корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на адвоката женщины Алексея Бушмакова.

В региональном социальном ведомстве на запрос адвоката Юлии о примирении сторон в скандальной истории по изъятию приемных детей заявили, что не могут пойти на этот шаг, поскольку представители управления социальной опеки по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга выступают против доводов женщины и ее защитника.

«Поскольку административные ответчики выступают против доводов апелляционной жалобы административного истца прекращение административного спора не предоставляется возможным», — ответили официальным письмом из министерства Алексею Бушмакову.

Напомним, что в конце августа у 40-летней Юлии Савиновских органы соцопеки забрали двух приемных детей после того, как узнали, что женщина сделала себе операцию по уменьшению груди.

Однако официальной причиной стала антисанитария в квартире семьи и якобы психическое заболевание.