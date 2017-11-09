Юлии Савиновских отказали в возвращении приемных детей
Одна из сторон в скандальном деле пыталась пойти на примирение.
Одна из сторон в скандальном деле пыталась пойти на примирение.
Министерство социальной политики Свердловской области отказалось пойти на примирение с екатеринбурженкой Юлией Савиновских, которую лишили приемных детей после операции по удалению груди. Ответ ведомства был коротким, сообщает в четверг, 9 ноября, корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на адвоката женщины Алексея Бушмакова.
В региональном социальном ведомстве на запрос адвоката Юлии о примирении сторон в скандальной истории по изъятию приемных детей заявили, что не могут пойти на этот шаг, поскольку представители управления социальной опеки по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга выступают против доводов женщины и ее защитника.
«Поскольку административные ответчики выступают против доводов апелляционной жалобы административного истца прекращение административного спора не предоставляется возможным», — ответили официальным письмом из министерства Алексею Бушмакову.
Однако официальной причиной стала антисанитария в квартире семьи и якобы психическое заболевание.
После того, как к ситуации подключился районный следственный отдел СКР, выяснилось, что официальные документы по изъятию детей, которые были представлены в суде, могли быть фальсифицированы. В настоящий момент следователи проводят по данному факту проверку. Между тем, суд по иску соцзащиты встал на сторону официального ведомства. Сторона защиты Юлии Савиновских подала апелляционную жалобу на данное решение. Административное дело находится сейчас на рассмотрении суда Орджоникидзевского района.