У друга жила две недели пропавшая 14-летняя школьница

Девочка была найдена в ходе розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 9 «Первомайский», сообщает ГУ МВД по Новосибирской области. «Пропавшая была найдена у одного из ее друзей в Первомайском районе. Сейчас полицейские опрашивают школьницу, причины ухода ребенка из дома устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, девочка 2003 года рождения ушла из дома по улице Твардовского 25 октября. С тех пор родные ее не видели.

В ориентировках указывалось, что на вид пропавшей 14 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые до плеч, глаза карие. Была одета в темно-синюю парку с капюшоном, черные джинсы, черную шапку с красно-оранжевым значком, светло-синие кроссовки с белой подошвой. При себе имела матерчатый школьный рюкзак.