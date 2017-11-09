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07:49 (мск), источник: VN.ru

У друга жила две недели пропавшая 14-летняя школьница

Живой и здоровой нашлась 14-летняя девочка, которая ушла из дома 25 октября, и с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. Полицейские обнаружили школьницу у одного из друзей в Первомайском районе Новосибирска.

Девочка была найдена в ходе розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 9 «Первомайский», сообщает ГУ МВД по Новосибирской области. «Пропавшая была найдена у одного из ее друзей в Первомайском районе. Сейчас полицейские опрашивают школьницу, причины ухода ребенка из дома устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, девочка 2003 года рождения ушла из дома по улице Твардовского 25 октября. С тех пор родные ее не видели.

В ориентировках указывалось, что на вид пропавшей 14 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые до плеч, глаза карие. Была одета в темно-синюю парку с капюшоном, черные джинсы, черную шапку с красно-оранжевым значком, светло-синие кроссовки с белой подошвой. При себе имела матерчатый школьный рюкзак.

Несколькими днями ранее в Новосибирске были задержаны влюбленные подростки 2000 года рождения, который также сбежали из дома — юноша покинул родителей в Бердске, а девушка прилетела к нему из Крыма. Они познакомились по интернету и уже пытались воссоединиться летом, когда подросток сбежал из Новосибирска в Крым.

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