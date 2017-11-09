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07:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

ГИБДД предупреждает южноуральцев о пробках на трассе М5

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября, ФедералПресс. На трассе М5 на территории Ашинского района идет сильный снег, из-за чего осложнено движение грузовиков, сообщают в управлении ГИБДД по Челябинской области.

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По данным Гидрометцентра, ночью на всем Южном Урале ожидается выпадение осадков в виде снега и понижение температуры до минусовых значений. Это приведет к гололедице на дорогах. Такая ситуация на территории области сохранится в течение суток.

«Управление ГИБДД по Челябинской области просит водителей, по возможности, воздержаться от поездок. Соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами. При движении на дальние расстояния быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива», — подчеркнули в ведомстве.

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