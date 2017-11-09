Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
В Кремле ответили на отъезд главы «Руси сидящей» из России
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: экс-муж Бузовой Тарасов делится семейными фото
Мила Кунис назвала визит на Украину унизительным
Наталья Водянова в комбинации удивила поклонников
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Актер Тарас Денисенко скончался на 53-м году жизни – СМИ
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
Чем знаменита Останкинская башня (фото)
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
12Теракт в Нью-Йорке
07:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Дочь экс-депутата омского горсовета заявила, что занимала родителям на жилье в Германии

Недвижимость экс-депутата горсовета в Германии стоила 38,7 млн рублей.

Недвижимость экс-депутата горсовета Василия Мамонтова в Германии стоила 38,7 млн рублей. Об этом сообщили представители прокуратуры во время заседания в Куйбышевском суде в среду, 8 ноября.

Напомним, у супругов Мамонтовых требуют изъять в доход государства недвижимость — квартиру в Дюссельдорфе, купленную за 602 тыс. евро. По словам сотрудников прокуратуры, эта сумма намного превысила доходы семьи за три предшествующих года и не была отражена в справках о доходах и расходах за 2015 год.

Как сообщает портал «Омск здесь», на суде выяснились новые подробности покупки дорогостоящей квартиры. Дочь Василия Мамонтова Мария Новикова сообщила, что она помогла родителям приобрести дорогостоящую недвижимость, заняв им денег. По словам Новиковой, она заняла родителям 7,6 млн руб., не оформляя никаких документов.

Дочь экс-депутата работает врачом в областном кожно-венерологическом диспансере, зарабатывая 45 тыс. руб. в месяц. Возглавляет медучреждение ее муж — Юрий Новиков. Одновременно Мария Новикова владеет 50% в ООО «Компас», которое сдает в аренду офисные помещения в историческом здании на Герцена, 16.

Следующее заседание суда состоится в конце ноября — за это время ответчикам нужно будет собрать доказательства законности доходов Мамонтова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Дочь экс-депутата омского горсовета заявила, что занимала родителям на жилье в Германии
Путин рассказал о национальном приоритете России
Собчак поддержала антироссийские санкции США
В Раде заявили, что президент против разрыва отношений с Россией
Москва заподозрила Индию в допуске американцев на субмарину РФ
Самому богатому депутату Госдумы грозит лишение мандата
Правительство назначило даты переписи населения
В Приамурье осудили трех инженеров с космодрома «Восточный» 
Спорт
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014 Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь