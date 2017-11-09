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07:55 (мск), источник: СуперОмск

Омичам раздали премии в области культуры и искусства

Шесть деятелей культуры и искусства удостоились губернаторской премии.

Названы имена лауреатов губернаторской премии в области культуры и искусств. Так премию имени Леонида Мартынова получил член Союза писателей России Юрий Виськин. Премию имени Ножери Чонишвили получила балерина Нина Маляренко. Член Союза художников России Ольга Крышковец получила премию имени Кондратия Белова.

Два человека получили премию Виссариона Шебалина. Это дирижер Сергей Безбородов и начальник Омского камерного оркестра филармонии Вениамин Ренкончинский. Заведующий отделом КВН дворца культуры «Звездный» Михаил Дымура удостоин премии за заслуги в развитии культуры и искусства имени Ивана Андреева.

Распоряжение о награждении шести победителей подписал временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков.

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