Страсти по гимназии: директора ломают голову, чем заменить экзамены

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Оказалось, что они ломают голову над тем, как принимать детей в гимназию, если желающих в 1,5 раза больше, чем мест. Хотя уверены: нынешние экзамены больше вредят, чем приносят пользу детям.

Лирики теснили физиков

«Нынешние экзамены, скорее, для гуманитариев и не позволяют оценить способности детей», — говорит директор гимназии № 1 имени Карского в Гродно Борис Себровский.

Так, во время единого экзамена при поступлении в гимназии дети писали контрольные по математике, русскому и белорусскому языкам. Два языка и только один точный предмет. Такой подход дает больше шансов гуманитариям, чем ребятам со склонностями к физике, химии или математике.

Если ребенок хуже владеет языками, но зато он в будущем хороший инженер, у него шансов поступить было гораздо меньше. Борис Себровский

Чтобы подтвердить нелогичность такого подхода, он приводит другой пример. Порой в гимназию осуществляли дополнительный набор на свободные места в 7, 9 или 10 классы. Даже если в 10 классе был химико-биологический профиль, все равно ребенок писал русский, белорусский и математику, которые он мог и не знать на достаточном уровне, потому что увлекается химией и биологией.

Еще одна причина: экзамены и тот ажиотаж, который создают вокруг них учителя и родители, — это большой стресс для детей.

«Мы часто видели такую ситуацию: ребенок очень хорошо учится, но на экзамене показывает низкий результат. Потому что у него из-за волнения все из головы улетело. Принять в гимназию таких детей было невозможно, потому что получена низкая оценка», — объясняет Анна Дулуб, директор Гродненской городской гимназии, которая считается одним из передовых учебных заведений Гродненской области.

Как выбирать, если конкурс 1,5 человека на место?

Самый острый вопрос для самых рейтинговых гимназий: чем заменить вступительные экзамены. Ведь здесь каждый год конкурсы в пятые классы выше, чем в некоторые вузы.

Руководители уверены: если альтернативу отмененным экзаменам не предусмотреть, то уже ближе к лету могут начаться проблемы.

И тогда станут поступать массовые жалобы от недовольных родителей, которые не смогут отдать своих детей в те учебные заведения, в которые планировали. Найдутся и такие, кто станет обвинять руководителей во взятках и нечестных принципах отбора.

Например, директор Себровский рассказал: в его гимназии учится шесть четвертых классов, а по планам, пятых классов должно быть только пять. Потому что на большее количество просто нет помещений. Уже сейчас конкурс есть даже среди нынешних четвероклассников. Кроме того, в гимназию планируют подавать документы несколько десятков родителей, чьи дети учатся в других школах.

Обычно в гимназии № 1 конкурс в пятые классы составляет 1,3−1,5 человека на место. А проходные баллы самые высокие в области — 54−55. Это сумма шести оценок: за экзамены по трем предметам и оценок из аттестата по тем же предметам. Как минимум, ребенок должен получить все девятки на экзамене, а также иметь в аттестате не ниже девятки по языкам и математике.

Систему отбора нужно сохранить

Как теперь будет осуществляться набор в пятые классы, руководителю непонятно. Он уверен, что родителей, которые придут подавать заявления в пятые классы, меньше не станет. Но если в Министерстве образования строго запретят и экзамены, и какого-либо другой отбор, то всем детям из других школ придется отказать. А в пятые классы перейдут ребята из уже сформированных четвертых. Хотя из них не каждый ученик сможет справиться с нагрузкой гимназической программы. Как вариант, придется убеждать родителей более слабых учеников переходить в другие школы.

«Отбор должен остаться даже при формировании гимназических классов в обычных школах. Средний балл, собеседование или элемент тестирования. Какую-то систему нужно продумать. Чтобы понять, как ребенок учится, способен ли он усваивать углубленную программу», — уверен Себровский.

Только так можно не допустить, чтобы в гимназические классы или гимназии не попали случайные дети. Ведь все ребята разные — и по способностям, и по потребностям, и по мотивации. Кто-то хочет получить рабочую специальность или связать жизнь со спортом. Таким нет необходимости на углубленном уровне учить физику или решать сложные интегралы. В гимназическом классе они могут и вовсе потерять интерес к учебе. А окажись одаренный ребенок в обычном классе или слабеньком гимназическом, то ему тоже будет скучно учиться, потому что ему просто необходима более сложная программа.

Если закрепить детей за школами — начнут «химичить» с регистрацией

Оба руководителя гимназий не видят смысла территориально закреплять детей за определенными учебными заведениями, как предлагает Минобр. Ведь лишать родителей права выбрать учебное заведение, которое им больше нравится, это брать на себя ответственность за судьбу их ребенка. С таким подходом может оказаться, что часть одаренных детей будет вынуждена пойти в рядовые школы по месту регистрации и не сможет в полной мере проявить свои способности.

С другой стороны, самые настойчивые родители все равно будут стремиться отдавать детей в рейтинговые гимназии или школы.

Если выбирать запретят, то многие начнут искать уловки. Самая распространенная из них — регистрация в районе нужного учебного заведения. Так сейчас делают некоторые родители первоклассников.

«На протяжении многих лет вижу, что при приеме документов в первый класс у меня есть родители, которые весной или в конце августа прописываются в районе, который закреплен за гимназией. Я не могу им отказать в приеме в гимназию. Не возникнет ли таких ситуаций с родителями учеников старших классов?» — задается вопросом Себровский.

А если лучшие гимназии станут принимать всех по регистрации, то у них не останется мест для самых талантливых детей, чьи родители не смогли «подсуетиться».

Гимназический класс не заменит гимназию

Загвоздка в том, что как бы ни старались обычные школы, но далеко не каждая из них способна выйти на уровень преподавания гимназии. Как говорит Себровский, ежегодно в гимназию № 1 поступает не меньше двадцати одаренных детей из других школ города. Как правило, это звездочки, которые очень хотят учиться, у них есть высокая мотивация, усваивать сложную программу у них получается легко. А в гимназию № 1 они идут, потому что у нее хорошая репутация и опыт, сильные ученики и коллектив педагогов.

«Не думаю, что гимназический класс в обычной школе перевесит городскую гимназию. В обычной школе в гимназическом классе должны работать опытные учителя, которые не один год на повышенном уровне преподают. И далеко не в каждой школе эти кадры есть», — отмечает Себровский.

Директор привел показательный пример: лет десять назад он перешел работать в гимназию № 1 из другой школы, в которой преподавал физику на углубленном уровне.

«Пришел сюда в физико-математический класс, все мои задачи, которые были в конспекте прошлого года, дети решили за 15 минут. Пришлось на ходу добирать материал. Потом я все эти конспекты выбросил и составлял новые. Потому что уровень мотивации у детей был разный», — вспоминает Себровский.

«Во всех странах во все времена были инкубаторы для талантливых детей. Должен быть механизм, который даст возможность выбора детям и родителям той программы и того учебного заведения, которые позволят более полно развиваться и раскрывать таланты», — отмечает Анна Дулуб.

Виднее родителям, а не чиновникам

Вот и получается, что предложения Минобразования хороши только наполовину. Отменить вредные и бессмысленные экзамены для пятиклассников — дело хорошее. Но желание закрепить ребят за учебными заведениями и выровнять их под одну планку больше похоже на утопию.

Ведь коллективы сильных учебных заведений формировались десятки лет, как и списки рейтинговых школ и гимназий. Ажиотаж вокруг них останется в любом случае — не зависимо от того, сохранятся экзамены в пятые классы или нет. Ведь никакой чиновник из Министерства не сможет знать лучше родителей, где лучше, комфортнее или престижнее учиться их детям. Для одних это школа у дома, а для других — гимназия на другом конце города.