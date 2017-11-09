Двигатель ракеты Falcon 9 взорвался при испытаниях

При взрыве двигателя никто не пострадал, но SpaceX все равно решила внимательно расследовать случай во избежание повторения такого в дальнейшем.

Однако раньше предотвращать взрывы не удавалось: это не первый подобный инцидент у SpaceX. В 2015 году один из двигателей взорвался непосредственно при взлете ракеты, в 2016 году — во время заправки Falcon 9.