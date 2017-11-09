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10:07 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Двигатель ракеты Falcon 9 взорвался при испытаниях

Во время испытаний на полигоне в Техасе 5 ноября взорвался двигатель нового поколения для ракеты Falcon 9. Об этом сообщает The Washington Post. На сайте SpaceX пока не говорится об этом инциденте.

При взрыве двигателя никто не пострадал, но SpaceX все равно решила внимательно расследовать случай во избежание повторения такого в дальнейшем.

Однако раньше предотвращать взрывы не удавалось: это не первый подобный инцидент у SpaceX. В 2015 году один из двигателей взорвался непосредственно при взлете ракеты, в 2016 году — во время заправки Falcon 9.

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