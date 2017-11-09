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07:54 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье станет больше автомобилей скорой помощи

Заксобрание края предлагает увеличить расходы на здравоохранение.

Источник: VLADNEWS

Депутаты Законодательного собрания Приморского края предложили увеличить расходы регионального бюджета на здравоохранение на 300 млн рублей для закупки машин скорой помощи и привлечения врачей в сельские больницы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Заксобрания края по итогам заседания комитета по социальной политике.

«С целью снижения кадрового дефицита в медицинских организациях края предлагается выделить средства в размере 19 млн рублей на единовременные выплаты врачам дефицитной специальности, фельдшерам, средним медицинским работникам при заключении ими договора на работу в государственном учреждении здравоохранения на пять лет. Кроме того, на приобретение машин скорой медицинской помощи планируется выделить более 281 миллиона рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам заместителя председателя комитета Владимира Беспалова, на выделенные деньги можно будет приобрести «несколько десятков, может быть, около сотни» машин скорой помощи.

Также в бюджете по программе «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013−2020 годы предлагается увеличить расходы на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями, расходными материалами, а также специализированными продуктами питания для детей в сумме еще на 300 млн рублей.

На ремонт краевых медицинских учреждений в проекте главного финансового закона регионы предусмотрены траты в 204,5 млн рублей: 70 млн — на Пластунскую районную больницу, 5,5 млн — на Владивостокскую больницу номер 3, 14 млн — на Приморскую детскую туберкулезную больницу. На 11 отделений Приморского краевого туберкулезного диспенсера предлагается израсходовать 115 млн рублей.

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