В Приморье станет больше автомобилей скорой помощи

Источник: VLADNEWS

Депутаты Законодательного собрания Приморского края предложили увеличить расходы регионального бюджета на здравоохранение на 300 млн рублей для закупки машин скорой помощи и привлечения врачей в сельские больницы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Заксобрания края по итогам заседания комитета по социальной политике.

«С целью снижения кадрового дефицита в медицинских организациях края предлагается выделить средства в размере 19 млн рублей на единовременные выплаты врачам дефицитной специальности, фельдшерам, средним медицинским работникам при заключении ими договора на работу в государственном учреждении здравоохранения на пять лет. Кроме того, на приобретение машин скорой медицинской помощи планируется выделить более 281 миллиона рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам заместителя председателя комитета Владимира Беспалова, на выделенные деньги можно будет приобрести «несколько десятков, может быть, около сотни» машин скорой помощи.

Также в бюджете по программе «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013−2020 годы предлагается увеличить расходы на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями, расходными материалами, а также специализированными продуктами питания для детей в сумме еще на 300 млн рублей.