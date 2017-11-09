В Приморье станет больше автомобилей скорой помощи
Заксобрание края предлагает увеличить расходы на здравоохранение.
Заксобрание края предлагает увеличить расходы на здравоохранение.
Депутаты Законодательного собрания Приморского края предложили увеличить расходы регионального бюджета на здравоохранение на 300 млн рублей для закупки машин скорой помощи и привлечения врачей в сельские больницы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«С целью снижения кадрового дефицита в медицинских организациях края предлагается выделить средства в размере 19 млн рублей на единовременные выплаты врачам дефицитной специальности, фельдшерам, средним медицинским работникам при заключении ими договора на работу в государственном учреждении здравоохранения на пять лет. Кроме того, на приобретение машин скорой медицинской помощи планируется выделить более 281 миллиона рублей», — говорится в сообщении
По словам заместителя председателя комитета Владимира Беспалова, на выделенные деньги можно будет приобрести «несколько десятков, может быть, около сотни» машин скорой помощи.
Также в бюджете по программе «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013−2020 годы предлагается увеличить расходы на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями, расходными материалами, а также специализированными продуктами питания для детей в сумме еще на 300 млн рублей.
На ремонт краевых медицинских учреждений в проекте главного финансового закона регионы предусмотрены траты в 204,5 млн рублей: 70 млн — на Пластунскую районную больницу, 5,5 млн — на Владивостокскую больницу номер 3, 14 млн — на Приморскую детскую туберкулезную больницу. На 11 отделений Приморского краевого туберкулезного диспенсера предлагается израсходовать 115 млн рублей.