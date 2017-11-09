МЧС Приморья передало экстренное предупреждение
В пятницу, 10 ноября, на край обрушится снег с дождем.
В пятницу, 10 ноября, на край обрушится снег с дождем.
Владивосток, 9 ноября, PrimaMedia.
Экстренное предупреждение объявлено в Приморье в связи с надвигающимся циклоном, который принесет в край обильные осадки в виде мокрого снега. Осадки начнутся утром 10 ноября и сохранятся днем. В отдельных районах возможны отложения мокрого снега на проводах и деревьях, сообщили ИА PrimaMedia в
Ночью 11 ноября циклон продолжит смещаться над краем, углубляясь, и утром выйдет к восточному побережью. На край начнёт поступать холодный воздух, температура понизится, и дожди перейдут в мокрый снег, местами в снег. На большей территории края ожидаются сильные осадки с количеством 15−40 мм за 12 часов и менее при дожде и дожде со снегом, и 7−19 мм при снеге.
Осадки могут сопровождаться гололедными явлениями, в отдельных районах метелью при усилении ветра до 13−18 м/с, на побережье порывами до 25 м/с.
Прогнозируемые ЧС (происшествия):
— увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (А 370) значения;.
— затруднения в работе всех видов транспорта, ограничение пассажирских перевозок;.
— аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (обледенением) ЛЭП и линий связи;.
— затруднения при проведении
— увеличение травматизма среди населения (гололёдные явления).
Во избежание ДТП на скользкой трассе, водителям необходимо заменить летнюю резину на зимнюю.
Пешеходам также необходимо быть предельно бдительными и не нарушать правила дорожного движения. Помните, что водители не всегда могут заметить пешехода в снежную погоду, и тем более экстренно затормозить.
Целесообразно уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными.
В случае чрезвычайной ситуации немедленно сообщайте по телефонам: 112 и 101.