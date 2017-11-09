В Приморье прошел пятый конгресс народов края

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

— Деловая программа включала лекции, конференции и семинары, участники которых обсуждали реализацию государственной национальной политики. Так, в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока прошла научно-практическая конференция «Этнокультурное многообразие и опыт реализации этнополитики в России и странах АТР». А в Доме ученых работала дискуссионная площадка «Роль СМИ в реализации государственной национальной политики», состоялся семинар-практикум «Возрождаем удэгейский язык», — рассказывает директор департамента внутренней политики Павел Ясевич.

По словам председателя региональной общественной организации «Ассамблея народов» Галины Алексеевой, в этом году впервые в дискуссиях участвовали молодые люди. Важно было посмотреть, меняются ли межнациональные отношения в молодежной среде.

Приморский край — один из самых многонациональных в России

Приморский край никогда не знал межнациональных конфликтов. По мнению участников мероприятия, это достижение — результат многолетней и плодотворной работы. Они уверены, что культурные традиции своих народов надо беречь и сохранять. Иными словами, перенимая чьи-то традиции, необходимо не забывать и о своих национальных ценностях.

— Например, мы, удэгейцы, не наказываем своих детей. Насилием можно их озлобить. Наш народ воспитывает детей добрыми, справедливыми, учит их чтить природу и традиции, — говорит методист национального парка «Удэгейская легенда» Евгения Ильичева.

В дни работы конгресса «Феско Холл» прошла выставка предметов быта и национального творчества народов Приморья. Здесь демонстрировалась традиционная одежда исконных жителей края и представителей других народов, прошла дегустация блюд национальной кухни. Свои традиционные и культурные особенности на выставке представили диаспоры украинцев, узбеков, башкиров, азербайджанцев, киргизов.

— Мы проводим много мероприятий, раскрывающих особенности каждой из наших культур. Конгресс народов объединяет все воедино. Очень здорово, что прийти на этот праздник мог каждый желающий, — считает председатель организации «Народный центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» Татьяна Ткаченко.