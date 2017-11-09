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08:43 (мск), источник: VN.ru

День полиции 10 ноября отметят в Новосибирске

В пятницу, 10 ноября, новосибирские полицейские будут отмечать свой профессиональный праздник — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Ранее этот праздник был известен как День российской (советской) милиции.

Принципы организации общественной безопасности были заложены еще в 1718 году, когда Петр I учредил в Санкт-Петербурге Главную полицию. Спустя два века ей на смену пришла рабоче-крестьянская милиция вместе с декретом «О рабочей милиции», принятым 10 ноября 1917 года.

С 1962 года эта дата отмечается как профессиональный праздник, а с 1980 года День советской милиции стал считаться официальным праздником. Обычно в этот день проходил большой торжественный концерт, транслируемый по телевидению. С начала 2000-х годов концерт проводится в Государственном Кремлевском дворце. Также в этот день руководство МВД традиционно награждает лучших сотрудников.

До 1991 года отмечался День советской милиции, после распада СССР он был переименован в День российской милиции. Спустя 20 лет, в 2011 году, произошло очередное переименование — на этот раз в День сотрудника органов внутренних дел РФ.

Это связано с тем, что годом ранее Дмитрий Медведев, занимая пост президента РФ, предложил законопроект о переименовании милиции в полицию. Закон «О полиции» вступил в силу 1 марта 2011 года.

Новосибирские полицейские успешно справляются со своими обязанностями: в 2017 году Главное управление МВД РФ по Новосибирской области зафиксировало сокращение числа преступлений, в том числе и тяжких. В январе-сентябре 2017 года в нашем регионе было зафиксировано 32902 преступления (на 4,6% меньше, чем годом ранее). Из них убийств и покушений — 150, что составляет 83,3% от показателей 2016 года.

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