День полиции 10 ноября отметят в Новосибирске

Принципы организации общественной безопасности были заложены еще в 1718 году, когда Петр I учредил в Санкт-Петербурге Главную полицию. Спустя два века ей на смену пришла рабоче-крестьянская милиция вместе с декретом «О рабочей милиции», принятым 10 ноября 1917 года.

С 1962 года эта дата отмечается как профессиональный праздник, а с 1980 года День советской милиции стал считаться официальным праздником. Обычно в этот день проходил большой торжественный концерт, транслируемый по телевидению. С начала 2000-х годов концерт проводится в Государственном Кремлевском дворце. Также в этот день руководство МВД традиционно награждает лучших сотрудников.

До 1991 года отмечался День советской милиции, после распада СССР он был переименован в День российской милиции. Спустя 20 лет, в 2011 году, произошло очередное переименование — на этот раз в День сотрудника органов внутренних дел РФ.

Это связано с тем, что годом ранее Дмитрий Медведев, занимая пост президента РФ, предложил законопроект о переименовании милиции в полицию. Закон «О полиции» вступил в силу 1 марта 2011 года.