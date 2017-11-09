Подведены итоги телефонного опроса за название нового терминала

Как отметили авторы исследования, в опросе приняли участие 3000 человек.

Респондентам было предложено 11 вариантов ответа: «Терминал Большое Савино», «Терминал Пермь», «Терминал имени П. А. Соловьева», «Терминал «Строганов», «Терминал имени С. П. Дягилева», «Терминал имени А. Н. Солдатова», «Терминал имени И. И. Любимова», «Терминал имени С. А. Белова», а также «другое», «затрудняюсь ответить» и «не важно/ни одно из перечисленных». Данные варианты были определены экспертной группой, которая была сформирована для учета общественного мнения Правительством Пермского края. В нее вошли известные деятели культуры, искусства, науки и спорта, представители промышленных предприятий. В частности, в группу вошли Надежда Беляева, Александр Иноземцев, Светлана Федотова, Михаил Соколовский, Александр Башминов, Теодор Курентзис.

Согласно опубликованным данным, большая часть опрошенных (47,4%) отдала предпочтение варианту «Терминал Большое Савино». 18,1% голосов набрал «Терминал Пермь», 13,6% респондентов ответили, что затрудняются с выбором. 5% опрошенных отдали свой голос за «Терминал имени П. А. Соловеьва».

Напомним, губернатор Пермского края Максим Решетников поручил озвучить итоги голосования за название нового терминала пермского аэропорта 1 декабря 2017 года — ко Дню Пермского края. Выбор названия новому терминалу происходит в два этапа: первый — экспертная группа выбрала 7 вариантов, которые сейчас предложены для голосования в Интернете.

Голосование за название нового аэровокзального комплекса проходит до 20 ноября на интерактивном портале «Управляем вместе».

Справка

Телефонный опрос проходил на территории г. Перми и Пермского края с 1 по 7 ноября. Совокупный объем выборки составил 3000 человек. Ошибка выборки с доверительной вероятностью 95% в целом для Пермского края составляет ± 1,79%.