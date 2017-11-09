В Перми обсудили будущее пермского трамвая

Источник: Вести - Пермь

Трамваи в микрорайоне Ива — уже завтра это может стать реальностью. Пермские власти уже давно вынашивают эту идею и не только ее. Планы по развитию городской сети электротранспорта озвучили на выездном совещании в депо «Балатово».

На электронном макете представлен проект реконструкции улицы Революции от Куйбышева до Сибирской — дорога четырехполосная, движение двустороннее.

Вопрос расширения улицы Революции долгое время упирался в необходимость сноса красивого двухэтажного купеческого дома на пересечении с улицей Сибирской. Но на сегодняшний день городским властям эту задачку удалось решить, новую четырехполоску решено прижать к противоположной стороне улицы. Тогда дом можно будет оставить на своем месте.

Еще несколько любопытных проектов представлено на совещании администрации Перми и депутатов гордумы по развитию электротранспорта: трамвайные пути на Садовом и даже в микрорайоне Ива, покупка новых экологичных автобусов.

Сделано уже немало. На Северной дамбе пути идеально ровные. Во время реконструкции их сваривали алюминотермитной сваркой. Введена новая система пересадок. Зеленый билет действует 40 минут.

Депутаты знакомятся с работой трамваев и троллейбусов не только из докладов. Их ведут в реальное депо. Это важно, ведь именно им утверждать финансирование отрасли, а, в сущности, и вопрос о её существовании.

Сергей Богуславский, депутат Пермской городской Думы: «Общее мнение депутатов выражу, оно в том, что, несомненно, электрический транспорт городу нужен. Это связано с тем, что это самый экологичный транспорт, самый быстрый».