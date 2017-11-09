В Казахстане изменится расписание поездов

Источник: 365info.kz

С 1 января 2018 года будет запущен дополнительный скорый поезд № 154/153 «Астана-Семипалатинск», а состав стандартного поезда № 376/375 «Астана-Лениногорск» заменят на современные вагоны «Тұлпар-Тальго», что сократит время в пути на 3 часа.

Кроме того, с нового года поменяется нумерация скорых поездов: «Алматы-Атырау» на № 35/36 (вместо № 77/78); «Алматы-Защита» на № 45/46 (вместо № 69/70); «Астана-Актобе» на 97/98 (вместо № 87/88); «Алматы-Петропавловск» на 703/704 (вместо 705/706); «Астана-Шымкент» на 709/710 (вместо № 707/708).

Также маршрут следования поезда № 303/304 «Алматы-Екатеринбург» продлен до станции Казань и с 12 декабря 2017 года будет курсировать как международный поезд № 303/304 «Алматы-Астана-Казань».