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08:48 (мск), источник: 365info.kz

В Казахстане изменится расписание поездов

С 10 декабря вводится новый график движения поездов, передает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

Источник: 365info.kz

С 1 января 2018 года будет запущен дополнительный скорый поезд № 154/153 «Астана-Семипалатинск», а состав стандартного поезда № 376/375 «Астана-Лениногорск» заменят на современные вагоны «Тұлпар-Тальго», что сократит время в пути на 3 часа.

Кроме того, с нового года поменяется нумерация скорых поездов: «Алматы-Атырау» на № 35/36 (вместо № 77/78); «Алматы-Защита» на № 45/46 (вместо № 69/70); «Астана-Актобе» на 97/98 (вместо № 87/88); «Алматы-Петропавловск» на 703/704 (вместо 705/706); «Астана-Шымкент» на 709/710 (вместо № 707/708).

Также маршрут следования поезда № 303/304 «Алматы-Екатеринбург» продлен до станции Казань и с 12 декабря 2017 года будет курсировать как международный поезд № 303/304 «Алматы-Астана-Казань».

Отмечается, что такое решение было принято после обращение общественного объединения «Казахстанский конгресс татар и башкир».

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