Казахстанских женщин и детей доставят из Сирии в Россию

Источник: Sputniknews.kz

«Удалось идентифицировать 44 женщин и детей, находящихся в лагерях Сирии. Из них девять детей и две женщины — граждане Узбекистана и Казахстана», — написал Кадыров в соцсети.

Остальные, по его словам, — россияне из Башкортостана, Орла, Дагестана и других регионов, включая десять женщин и детей из Чечни.

«Узнав про женщин и детей из Узбекистана и Казахстана, я поручил Зияду Мухаммедовичу (Зияд Сабсаби, представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки — прим.) приложить максимум усилий, чтобы добиться их вывоза», — сообщил глава Чечни.

По словам Кадырова, группа из 44 человек будет доставлена в Грозный, скорее всего, в начале следующей недели. В данный момент завершается решение организационных вопросов.