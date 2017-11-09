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08:50 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанских женщин и детей доставят из Сирии в Россию

АСТАНА, 9 ноя — Sputnik. Более 40 граждан Казахстана, России и Узбекистана, обнаруженных в сирийских лагерях, перевезут в столицу Чечни, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Источник: Sputniknews.kz

«Удалось идентифицировать 44 женщин и детей, находящихся в лагерях Сирии. Из них девять детей и две женщины — граждане Узбекистана и Казахстана», — написал Кадыров в соцсети.

Остальные, по его словам, — россияне из Башкортостана, Орла, Дагестана и других регионов, включая десять женщин и детей из Чечни.

«Узнав про женщин и детей из Узбекистана и Казахстана, я поручил Зияду Мухаммедовичу (Зияд Сабсаби, представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки — прим.) приложить максимум усилий, чтобы добиться их вывоза», — сообщил глава Чечни.

По словам Кадырова, группа из 44 человек будет доставлена в Грозный, скорее всего, в начале следующей недели. В данный момент завершается решение организационных вопросов.

Это не первый вывоз казахстанцев из Сирии, инициированный властями России при непосредственном участии Рамзана Кадырова.

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