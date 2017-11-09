Строительство канализации в коммуне Селиште Оргеевского района приостановилось

«Вот я пенсионерка, получают 1200 леев. Я могу отдать тысячу леев на канализацию? На что мне потом жить? Если бы можно было платить частями, тогда я согласилась бы».



«За что платить? У меня своя канализация. А какую сделают они? запах будет стоять по всему селу».



Строить канализацию начали в прошлом году. Стоимость проекта оценили в 13 миллионов леев. Основное финансирование на себя взяли Экологический фонд, райсовет и мэрия. До сих пор выполнено работ на четыре миллиона.



«Мы проводили собрания с жителями, обсуждали, разобрались в ситуации и решили строить. Как быть сейчас, определятся райсовет и мэрия. Может, продадим какие-то участки, они есть», — сказал мэр Селиште Василий Скрипник.



Согласно проекту, вклад села в строительство канализации составляет два миллиона леев.



«Я готов сделать взнос, но чтобы сделали в срок».



«Конечно надо. Как будут люди жить без канализации в селе? Что будет вокруг дома?»



В 2014 году в коммуне Селиште построили водопровод. Взнос местных жителей составил 600 леев с домохозяйства. Деньги тогда собрали в срок.