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08:47 (мск), источник: Publika.md

Строительство канализации в коммуне Селиште Оргеевского района приостановилось

Строительство канализации в коммуне Селиште Оргеевского района застопорилось. Местные жители, которых обязывают внести на оплату работ по тысяче леев, отказываются делать такие взносы. Из 650 домовладельцев заплатили только 50.

Источник: Publika.md

«Вот я пенсионерка, получают 1200 леев. Я могу отдать тысячу леев на канализацию? На что мне потом жить? Если бы можно было платить частями, тогда я согласилась бы».

«За что платить? У меня своя канализация. А какую сделают они? запах будет стоять по всему селу».

Строить канализацию начали в прошлом году. Стоимость проекта оценили в 13 миллионов леев. Основное финансирование на себя взяли Экологический фонд, райсовет и мэрия. До сих пор выполнено работ на четыре миллиона.

«Мы проводили собрания с жителями, обсуждали, разобрались в ситуации и решили строить. Как быть сейчас, определятся райсовет и мэрия. Может, продадим какие-то участки, они есть», — сказал мэр Селиште Василий Скрипник.

Согласно проекту, вклад села в строительство канализации составляет два миллиона леев.

«Я готов сделать взнос, но чтобы сделали в срок».

«Конечно надо. Как будут люди жить без канализации в селе? Что будет вокруг дома?»

В 2014 году в коммуне Селиште построили водопровод. Взнос местных жителей составил 600 леев с домохозяйства. Деньги тогда собрали в срок.

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