Во Владивостоке развернется продовольственная ярмарка
Гостей и жителей города приглашают приобрести свежую продукцию от приморских фермеров.
Гостей и жителей города приглашают приобрести свежую продукцию от приморских фермеров.
Продовольственная ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока 10 и 11 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Около трехсот производителей из Приморья представят свою продукцию на центральной площади Владивостока. На ярмарке гостям и жителям города предлагается приобрести такую продукцию как мед, свежие фрукты, овощи, яйца, молочка, мясо, сладости и другие изделия.
Как стало известно агентству, ярмарки на площади краевой столиц продлятся до 18 ноября. И, по традиции, во второй половине декабря развернется «Новогодняя ярмарка», а в начале января — «Рождественская».
В эту пятницу и субботу ярмарка будет работать в обычном режиме: с 9 до 18 часов.