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08:45 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке развернется продовольственная ярмарка

Гостей и жителей города приглашают приобрести свежую продукцию от приморских фермеров.

Продовольственная ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока 10 и 11 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Около трехсот производителей из Приморья представят свою продукцию на центральной площади Владивостока. На ярмарке гостям и жителям города предлагается приобрести такую продукцию как мед, свежие фрукты, овощи, яйца, молочка, мясо, сладости и другие изделия.

Как стало известно агентству, ярмарки на площади краевой столиц продлятся до 18 ноября. И, по традиции, во второй половине декабря развернется «Новогодняя ярмарка», а в начале января — «Рождественская».

В эту пятницу и субботу ярмарка будет работать в обычном режиме: с 9 до 18 часов.

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