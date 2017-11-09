Во Владивостоке развернется продовольственная ярмарка

Продовольственная ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока 10 и 11 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Около трехсот производителей из Приморья представят свою продукцию на центральной площади Владивостока. На ярмарке гостям и жителям города предлагается приобрести такую продукцию как мед, свежие фрукты, овощи, яйца, молочка, мясо, сладости и другие изделия.

Как стало известно агентству, ярмарки на площади краевой столиц продлятся до 18 ноября. И, по традиции, во второй половине декабря развернется «Новогодняя ярмарка», а в начале января — «Рождественская».