Первые фотографии выложил в Instagram мэр Бердска
Официальный аккаунт в Instagram появился у мэра Бердска Новосибирской области. В первый день в нем появилось три фотографии с совещаний, на аккаунт сразу же подписались 47 человек.
Официальный аккаунт в Instagram появился у мэра Бердска Новосибирской области. В первый день в нем появилось три фотографии с совещаний, на аккаунт сразу же подписались 47 человек.
8 ноября у мэра Бердска Евгения Шестернина появился официальный аккаунт в Instagram. На момент написания новости у аккаунта было 47 подписчиков. За первый день существования профиля мэр разместил 3 фотографии с различных совещаний, которые проводил лично.
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— Новости из Instagram также дублируются в аккаунт Евгения Шестернина «Вконтакте». Хотим отметить, что профиль мэра пользуется популярностью у жителей Бердска. Число подписчиков растет, — рассказали в
Добавим, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников наоборот отказался от социальных сетей «Вконтакте» и Instagram, оставив для общения только профиль в Facebook. Врио губернатора сообщил, что закрывает часть своих страниц в соцсетях