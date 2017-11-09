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09:23 (мск), источник: VN.ru

Первые фотографии выложил в Instagram мэр Бердска

Официальный аккаунт в Instagram появился у мэра Бердска Новосибирской области. В первый день в нем появилось три фотографии с совещаний, на аккаунт сразу же подписались 47 человек.

8 ноября у мэра Бердска Евгения Шестернина появился официальный аккаунт в Instagram. На момент написания новости у аккаунта было 47 подписчиков. За первый день существования профиля мэр разместил 3 фотографии с различных совещаний, которые проводил лично.

В пресс-службе администрации Бердска пояснили, что аккаунт создан с целью оперативного информирования населения и более широкого охвата целевой аудитории. Вести его будут сотрудники пресс-службы, предварительно согласовывая размещаемые материалы с мэром.

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— Новости из Instagram также дублируются в аккаунт Евгения Шестернина «Вконтакте». Хотим отметить, что профиль мэра пользуется популярностью у жителей Бердска. Число подписчиков растет, — рассказали в пресс-службе.

Добавим, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников наоборот отказался от социальных сетей «Вконтакте» и Instagram, оставив для общения только профиль в Facebook. Врио губернатора сообщил, что закрывает часть своих страниц в соцсетях из-за недостатка времени. Глава региона отметил, что не считает соцсети основным источником донесения информации до населения, но планирует не реже двух раз в неделю писать на страницу в Facebook.

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