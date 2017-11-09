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09:22 (мск), источник: VN.ru

Гибридные породы кошек выводят в Институте цитологии генетики

Спасение кошачьих — дело рук ученых из Академгородка. Исследования по заморозке эмбрионов вымирающих видов кошек проводят в Институте цитологии и генетики СО РАН. Последние данные недавно представили на международной конференции в Берлине.

Без утепленных перчаток в этой лаборатории не обойтись. Глубокий минус, жидкий азот — основной компонент для криоконсервации эмбрионов. Для искусственного оплодотворения клетки замораживают так же. Сегодня ученые работают с материалом млекопитающих — мышей и крыс, хорьков и норок. Таким образом, в Институте цитологии и генетики создают и коллекцию гибридных пород кошачьих, что в будущем поможет популяции исчезающих видов.

Замороженные эмбрионы и клетки различных видов млекопитающих хранят в криобанке. Здесь есть и разные виды кошачьих, и экспериментально выведенные крысы. Особые линейки — с повышенным артериальным давлением или признаком шизофрении. Здесь они хранятся, пока не понадобятся для новых исследований.

Эмбрионы кошачьих получают искусственно, скрещивая клетки диких животных, например, дальневосточного лесного кота и домашних представителей. В будущем такие гибриды смогут выносить даже исчезнувших представителей рода.

— Когда гибрид вырастет, он сможет выносить эмбрионов дальневосточного кота, которые находились в криобанке. И мы получим живое потомство, — говорит инженер научно-образовательного отдела Института цитологии и генетики Валентина Мокроусова.

Подобный эксперимент успешно завершили с хонориками. Гибриды хорька и норки смогли выносить эмбрионы обоих чистых видов. Звероферма института, где содержат животных, позволяет проводить подобные исследования. Питомника для кошачьих у новосибирских ученых нет, поэтому они сотрудничают с московскими коллегами.

— Наш проект реализуется совместно с институтом им. Северцева в Москве, где разводятся несколько видов диких кошек в питомнике. Там мы замораживаем семя диких кошачьих, — рассказал главный научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Сергей Амстиславский.

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Об угрозе вымирания амурских и белых тигров известно почти каждому. Мелкие виды диких кошек обделены вниманием общественности, но не браконьеров. К примеру, кот-рыболов — умнейший представитель рода и лакомый экземпляр для любителей экзотических питомцев. С недавнего времени животное оказалось на грани вымирания, как и 20 процентов всех представителей кошачьих. Сегодня сибирские ученые освоили верификацию — мгновенное охлаждение эмбрионов на несколько тысяч градусов в секунду. Последние данные эксперимента новосибирцы совсем недавно защитили на международной конференции в Берлине.

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