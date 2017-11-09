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09:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми отменят три трамвайных и два троллейбусных маршрута

Изменения связаны с введением системы бесплатных пересадок на электротранспорте.

Источник: РИА "Новости"

Вчера, 8 ноября на совместном заседании трёх комитетов городской Думы был рассмотрен проект решения комитета по инвестициям и управления муниципальными ресурсами «О финансово-хозяйственной деятельности и перспективах развития муниципального унитарного предприятия “Пермгорэлектротранс”».

В ходе заседания начальник департамента дорог и транспорта администрации города Перми рассказал о новой пересадочной маршрутной сети, которая позволит использовать все возможные варианты транспортных направлений, создавая собственные маршруты для любого пассажира.

«Теперь пассажирам не нужно ждать конкретный маршрут, а можно садиться на любой идущий попутный транспорт. В результате перехода на новую систему бесплатных пересадок, будут отменены маршруты трамваев № 4, 10, 13 и троллейбусов № 8 и 13», — сообщил начальник департамента дорог и транспорта администрации города Илья Денисов.

Кроме этого планируется ввести трамвайный маршрут № 2 «Осенцы — Стахановская».

Напомним, с 1 ноября начала функционировать система бесплатных пересадок на электротранспорте. Пассажиры, в течение 40 минут после покупки билета могут бесплатно пересаживаться на электротранспорт других маршрутов. По результатам 1,5 месяцев эксперимента рост выручки от продажи билетов составил по будням, субботам и воскресеньям: 2.1%, 3% и 7.8% соответственно.

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