В Перми отменят три трамвайных и два троллейбусных маршрута

Источник: РИА "Новости"

Вчера, 8 ноября на совместном заседании трёх комитетов городской Думы был рассмотрен проект решения комитета по инвестициям и управления муниципальными ресурсами «О финансово-хозяйственной деятельности и перспективах развития муниципального унитарного предприятия “Пермгорэлектротранс”».

В ходе заседания начальник департамента дорог и транспорта администрации города Перми рассказал о новой пересадочной маршрутной сети, которая позволит использовать все возможные варианты транспортных направлений, создавая собственные маршруты для любого пассажира.

«Теперь пассажирам не нужно ждать конкретный маршрут, а можно садиться на любой идущий попутный транспорт. В результате перехода на новую систему бесплатных пересадок, будут отменены маршруты трамваев № 4, 10, 13 и троллейбусов № 8 и 13», — сообщил начальник департамента дорог и транспорта администрации города Илья Денисов.

Кроме этого планируется ввести трамвайный маршрут № 2 «Осенцы — Стахановская».