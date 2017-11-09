В Перми отменят три трамвайных и два троллейбусных маршрута
Изменения связаны с введением системы бесплатных пересадок на электротранспорте.
Изменения связаны с введением системы бесплатных пересадок на электротранспорте.
Вчера, 8 ноября на совместном заседании трёх комитетов городской Думы был рассмотрен проект решения комитета по инвестициям и управления муниципальными ресурсами «О
В ходе заседания начальник департамента дорог и транспорта администрации города Перми рассказал о новой пересадочной маршрутной сети, которая позволит использовать все возможные варианты транспортных направлений, создавая собственные маршруты для любого пассажира.
«Теперь пассажирам не нужно ждать конкретный маршрут, а можно садиться на любой идущий попутный транспорт. В результате перехода на новую систему бесплатных пересадок, будут отменены маршруты трамваев № 4, 10, 13 и троллейбусов № 8 и 13», — сообщил начальник департамента дорог и транспорта администрации города Илья Денисов.
Кроме этого планируется ввести трамвайный маршрут № 2 «Осенцы — Стахановская».
Напомним, с 1 ноября начала функционировать система бесплатных пересадок на электротранспорте. Пассажиры, в течение 40 минут после покупки билета могут бесплатно пересаживаться на электротранспорт других маршрутов. По результатам 1,5 месяцев эксперимента рост выручки от продажи билетов составил по будням, субботам и воскресеньям: 2.1%, 3% и 7.8% соответственно.