Новая информация о перекрытии дорог в Челябинске
Автолюбителей просят заранее планировать маршрут и отнестись с пониманием к событиям в Челябинске.
Автолюбителей просят заранее планировать маршрут и отнестись с пониманием к событиям в Челябинске.
На время визита в столицу Южного Урала глав двух государств в Челябинске может быть перекрыто движение на ряде улиц. Как отметили в городском ГИБДД, в первую очередь это затронет дороги гостевого маршрута: улицы Линейная, Героев Танкограда, дорога до аэропорта, дорога до завода «Русские электрические двигатели», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Помимо этого, возможны изменения в работе городского общественного транспорта — в течение дня маршруты могут быть изменены в зависимости от перекрытия дорог.
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Напомним, сегодня, 9 ноября, в Челябинске, в рамках