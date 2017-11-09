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09:11 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Новая информация о перекрытии дорог в Челябинске

Автолюбителей просят заранее планировать маршрут и отнестись с пониманием к событиям в Челябинске.

Источник: РИА "Новости"

На время визита в столицу Южного Урала глав двух государств в Челябинске может быть перекрыто движение на ряде улиц. Как отметили в городском ГИБДД, в первую очередь это затронет дороги гостевого маршрута: улицы Линейная, Героев Танкограда, дорога до аэропорта, дорога до завода «Русские электрические двигатели», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Помимо этого, возможны изменения в работе городского общественного транспорта — в течение дня маршруты могут быть изменены в зависимости от перекрытия дорог.

Информация постоянно обновляется — следите за новостями на нашем сайте.

Напомним, сегодня, 9 ноября, в Челябинске, в рамках Российско-Казахстанского форума, состоится встреча Президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Участники совещания обсудят вопросы, касающиеся спроса и предложения на рынке труда, проблемы и перспективы образования для бизнеса, задачи объединений предпринимателей как институтов актуальных решений по развитию человеческого капитала.

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