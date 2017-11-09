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08:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Жители Хабаровска смогут потрогать картины в Дальневосточном художественном музее

На выставке «Видеть невидимое» представят рельефные копии полотен Гогена и Пикассо.

В понедельник, 13 ноября, в краевой столице откроется первая в России передвижная выставка тактильных картин «Видеть невидимое». Хабаровчане смогут оценить рельефные копии произведений из собрания Музея изобразительных искусств имени Пушкина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Выставка «Видеть невидимое» — совместный проект Сбербанка, Пушкинского музея и платежной системы VISA. В коллекцию вошли произведения художников разных эпох и стилей. Благодаря этой выставке слабовидящие люди смогут больше узнать о европейской живописи.

Рельефные копии полотен изготовлены по особой технологии — специалисты обработали фотографии знаменитых картин и подобрали текстуры для передачи особенностей изображения, четко очертив границы предметов. Одежда персонажей на ощупь воспринимается как ткань.

В Хабаровск привезут полотна «Благовещение» Сандро Боттичелли, «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха — старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена и «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо. Бесплатно увидеть и потрогать картины можно будет до 10 декабря в Дальневосточном художественном музее. Одна из рельефных репродукций — «Дочь рыбака» Кузьмы Петрова-Водкина — останется там и после завершения выставки.

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