Жители Хабаровска смогут потрогать картины в Дальневосточном художественном музее

В понедельник, 13 ноября, в краевой столице откроется первая в России передвижная выставка тактильных картин «Видеть невидимое». Хабаровчане смогут оценить рельефные копии произведений из собрания Музея изобразительных искусств имени Пушкина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Выставка «Видеть невидимое» — совместный проект Сбербанка, Пушкинского музея и платежной системы VISA. В коллекцию вошли произведения художников разных эпох и стилей. Благодаря этой выставке слабовидящие люди смогут больше узнать о европейской живописи.

Рельефные копии полотен изготовлены по особой технологии — специалисты обработали фотографии знаменитых картин и подобрали текстуры для передачи особенностей изображения, четко очертив границы предметов. Одежда персонажей на ощупь воспринимается как ткань.