Ревматологический центр откроется во Владивостоке
Открыть новую клинику планируют в начале следующего года, как только будет получена лицензия на осуществление медицинской деятельности.
Открыть новую клинику планируют в начале следующего года, как только будет получена лицензия на осуществление медицинской деятельности.
Реконструкцию объекта площадью чуть более 300 кв.м под специализированный артрологический медицинский центр завершает резидент свободного порта Владивосток. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития. Местом расположения медицинского центра выбран новый жилой комплекс «Восточный Бриз» в районе бухты Патрокл. Реконструкция объекта позволит врачам принимать до 50 пациентов в сутки.
Два резидента свободного порта совместно рассчитывают удовлетворить спрос жителей Владивостока в безопасном, современном, профессионально подготовленном и организованном помещении, где будут оказываться услуги пациентам с ревматологическими заболеваниями. Уже сформирована команда высококвалифицированных медиков, имеющих 30—40-летний стаж успешных практик и являющихся авторами многочисленных научных работ, учебников и монографий, посвященных терапии заболеваний
Открыть новую клинику планируют в начале следующего года, как только будет получена лицензия на осуществление медицинской деятельности.