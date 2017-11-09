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17:00 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове очевидцы снова засняли укладку асфальта в дождь

8 ноября в Ростове-на-Дону очевидцы снова засняли рабочих, укладывающих асфальт в дождь.

Автор говорит, что инцидент происходил на улице Врубовой в Ворошиловском районе донской столицы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что совсем недавно в сети появился ролик с улицы 339-й Стрелковой дивизии. Тогда в администрации прокомментировали это следующим образом.

«Работы на данном объекте вела компания “Стройавтодор”, по данным ее руководства они были начаты при благоприятных погодных условиях. Согласно технологии, асфальтобетонная смесь распределяется на сухую поверхность — что было выполнено подрядной организацией. Дождь начался во время производства работ по уплотнению смеси», — рассказали в МКУ «ДИСОТИ».

Чиновники пообещали провести лабораторные испытания с отбором проб с данного участка, и сделать по их результатам решение о принятие объекта и оплате работ. При невыполнении стандартов подрядчик должен переделывать дорогу за собственные средства.

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