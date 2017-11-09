В Ростове очевидцы снова засняли укладку асфальта в дождь

Автор говорит, что инцидент происходил на улице Врубовой в Ворошиловском районе донской столицы.

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Напомним, что совсем недавно в сети появился ролик с улицы 339-й Стрелковой дивизии. Тогда в администрации прокомментировали это следующим образом.

«Работы на данном объекте вела компания “Стройавтодор”, по данным ее руководства они были начаты при благоприятных погодных условиях. Согласно технологии, асфальтобетонная смесь распределяется на сухую поверхность — что было выполнено подрядной организацией. Дождь начался во время производства работ по уплотнению смеси», — рассказали в МКУ «ДИСОТИ».