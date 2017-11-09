Секреты японского долголетия откроют хабаровчане

Курс лекций «Секреты японского долголетия» пройдет в Хабаровске. Впервые они будут доступны каждому хабаровчанину, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Горожане смогут узнать от японских врачей как жители страны Восходящего Солнца поддерживают свое здоровье на должном уровне.

— Мы запланировали цикл таких лекций, которые будут проходить в течение всего года. Первая, о «Профилактики рака желудка в России», состоится уже 20 ноября. Проведет ее специально приглашенный ректор Хоккайдского медицинского университета профессор Масахиро Асака. Он расскажет о причинах раковых заболеваний, о способах выявления, о том, кто находится в группе риска и о том, как не допустить развития болезни. Сейчас мы согласовываем следующую тему лекции и ищем специалиста, который бы смог прочитать ее доступным языком. Планируем затронуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, гастроэнтерологию и много других вопросов, волнующих наших граждан, — рассказывает генеральный директор российско-японского медицинского центра «Саико» Салават Сулейманов.

К слову, лекции при поддержке и содействии Японского центра и Генерального консульства Японии в Хабаровске уже проводились. Вопросы медицинской тематики освещаются для специалистов этой области уже третий год. В этот раз курс решили сделать для всех.

— В городе часто проводятся образовательные мероприятия подобного плана. Однако далеких от медицинской деятельности людей туда не приглашают. Обычно обосновывая это тем, что горожане все равно не поймут терминологию. Я, напротив считаю, что нужно развивать современный подход к медицине. Люди должны понимать и знать о своем здоровье как можно больше. Тогда не будет таких ситуаций, когда жители обращаются к врачам уже только в серьезном положении. Японские врачи как раз и будут рассказывать о рецептах долголетия, о регулярных действиях и привычках, которые помогают оставаться здоровыми и, следовательно, реже обращаться в больницы, — рассуждает Салават Сулейманов.

Послушать первую лекцию можно будет в актовом зале Дальневосточного Института Управления РАНХ и ГС 20 ноября в 19. 00. Однако организаторы просят сообщить о своем желании присутствовать на курсе по телефону 91−77−00.