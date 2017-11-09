Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Дональд Трамп: что президент сказал, а что — сделал?В конце первого года на посту президента США антирейтинг Дональда Трампа бьет рекорды. Ему доверяют всего 37% американцев
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Кейт Миддлтон и принц Уильям станут родителями близнецов - СМИ
Кадры: Су-30СМ принудительно посадили самолет
Эмили Ратаковски в купальнике восхитила поклонников (фото)
Татьяна Навка назвала одиноких женщин «неполноценными»
СМИ: обнародованы итоги боя F-35 и советского ЗРК С-200 в Сирии
Эксперт: Киев расстрелял и сжег свой боезапас
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
10:39 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярки не торопятся заводить детей

За это их критиковал главврач перинатального центра.

Источник: Reuters

Жительницы Красноярского края стали позже рожать. К таким выводам пришли специалисты Красноярскстата, проанализировав средний возраст женщин при рождении детей.

Как уточнили Newslab.ru, речь идет не о первом ребенке, а в целом о возрасте рожающих женщин: «Это средний показатель».

Согласно данным исследования, в 2016 году жительницы городов края становились мамами в 29 лет, в то время как женщины из сельских территорий рожали ближе к 27 годам. На год младше красноярские мамы были в 2011 году: тогда горожанки рожали в 28, а селянки — почти в 26 лет.

За 16 лет средний возраст матерей увеличился почти на 4 года: в 1990 году красноярки в городах рожали в 25,5 лет, в поселках мамы были чуть младше 25 лет.

По мнению главного врача Красноярского перинатального центра (ул. Академика Киренского, 2а/1) Андрея Павлова, поздние роды связаны с тем, что женщины сперва хотят построить карьеру и обеспечить себя необходимым имуществом (купить квартиру и машину).

Он раскритиковал красноярок за поздние роды и подчеркнул, что они рожают максимум одного ребенка. По мнению врача, это усугубляет демографическую ситуацию в крае.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Живодеров предложили отправлять в колонии на пять лет
Двух красноярцев поймали при получении писем с наркотиками
Будущих губернаторов проверили под колесами БТР
Собчак поддержала антироссийские санкции США
Названа дата встречи Путина и Трампа
Москва заподозрила Индию в допуске американцев на субмарину РФ
Новый двигатель ракеты Falcon взорвался во время испытаний
Правительство назначило даты переписи населения
В Приамурье осудили трех инженеров с космодрома «Восточный» 
Спорт
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014 Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
Какие средства помогут избавиться от прыщей на спине (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроила рэп-баттл с женихом Молодые люди зачитали речитатив на тему грядущей свадьбы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь