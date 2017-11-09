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09:27 (мск), источник: Actualitati.md

Прогноз погоды: В Молдове пройдут кратковременные дожди

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня, 9 ноября, на территории Молдовы пройдут кратковременные дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 76% 766 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Actualitati.md

На севере республики термометры будут показывать от +2C до +5C ночью и от +6C до +9C днем. Минимальные температуры в центре будут от +3C до +6C, а максимальные от +7C до +10C. На юге температура воздуха ночью составит от +4C до +7C, а днем от +8C до +11C.

Атмосферное давление высокое. Ветер будет дуть с востока со скоростью 3−8 м/с. В последующие дни ожидается небольшое потепление.

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