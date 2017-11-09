Прогноз погоды: В Молдове пройдут кратковременные дожди

На севере республики термометры будут показывать от +2C до +5C ночью и от +6C до +9C днем. Минимальные температуры в центре будут от +3C до +6C, а максимальные от +7C до +10C. На юге температура воздуха ночью составит от +4C до +7C, а днем от +8C до +11C.