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09:28 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пятнадцатилетняя школьница пропала в Петропавловске

АСТАНА, 9 ноя — Sputnik. В Петропавловске ищут 15-летнюю школьницу, которая не вернулась домой из школы, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.

Источник: Sputniknews.kz

«Сотрудниками УВД города Петропавловска разыскивается Путилина Наталья Сергеевна, 2002 года рождения, которая 8 ноября около 15 часов вышла из школы № 27 и домой не вернулась. До настоящего времени её местонахождение неизвестно», — проинформировали в ДВД.

Приметы пропавшей: лицо европейского типа, рост 165−168 см, среднее телосложение, темно-русые волнистые волосы ниже плеч, голубые глаза.

Была одета в ярко-оранжевую зимнюю куртку длиной выше колен с капюшоном, черные колготки, черную юбку, кофту светлого цвета, на ногах — зимние сапоги до колен, на голове — черная вязанная шапка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, полицейские просят обратиться по телефону 102.

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