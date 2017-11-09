Пятнадцатилетняя школьница пропала в Петропавловске

«Сотрудниками УВД города Петропавловска разыскивается Путилина Наталья Сергеевна, 2002 года рождения, которая 8 ноября около 15 часов вышла из школы № 27 и домой не вернулась. До настоящего времени её местонахождение неизвестно», — проинформировали в ДВД.