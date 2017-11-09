Пятнадцатилетняя школьница пропала в Петропавловске
АСТАНА, 9 ноя — Sputnik. В Петропавловске ищут 15-летнюю школьницу, которая не вернулась домой из школы, сообщили в
АСТАНА, 9 ноя — Sputnik. В Петропавловске ищут 15-летнюю школьницу, которая не вернулась домой из школы, сообщили в
«Сотрудниками УВД города Петропавловска разыскивается Путилина Наталья Сергеевна, 2002 года рождения, которая 8 ноября около 15 часов вышла из школы № 27 и домой не вернулась. До настоящего времени её местонахождение неизвестно», — проинформировали в ДВД.
Приметы пропавшей: лицо европейского типа, рост 165−168 см, среднее телосложение,
Была одета в
Всех, кто располагает