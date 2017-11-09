Ученые рассказали, чем опасны перекусы перед сном

Источник: AP 2017

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Ученые Национального автономного университета Мексики изучили уровень вредных жиров — триглицеридов, в крови крыс, которых кормили в разное время суток. Первая группа животных получала еду в обычном режиме, а другой давали дополнительную порцию перед сном.

В ходе эксперимента выяснилось, что у грызунов из второй группы количество жиров в крови оказалось значительно выше. Исследователи отмечают, что такие показатели значительно увеличивают риск возникновения диабета и проблем с сердцем.