Ученые рассказали, чем опасны перекусы перед сном
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вечерние перекусы не только приводят к набору лишнего веса, но и повышают риски развития
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вечерние перекусы не только приводят к набору лишнего веса, но и повышают риски развития
Ученые Национального автономного университета Мексики изучили уровень вредных жиров — триглицеридов, в крови крыс, которых кормили в разное время суток. Первая группа животных получала еду в обычном режиме, а другой давали дополнительную порцию перед сном.
В ходе эксперимента выяснилось, что у грызунов из второй группы количество жиров в крови оказалось значительно выше. Исследователи отмечают, что такие показатели значительно увеличивают риск возникновения диабета и проблем с сердцем.
По данным ученых, полученные в отношении крыс данные применимы и для человека. Специалисты советуют не пренебрегать своими биологическими часами и не нагружать организм пищей в тот момент, когда ему необходимо время для отдыха.