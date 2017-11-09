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10:55 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове открывается международный фестиваль студенческих театров

В Ростове открывается 4-й фестиваль студенческих театров «Студия».

В том году форум приобрел статус международного. Донская столица примет творческие коллективы из Минска, украинского Донецка, Воронежа, Саратова и Краснодара, всего 9 студенческих театров.

Нынешний фестиваль посвящен 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой. В программе театральный показ, творческие встречи и мастер-классы.

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