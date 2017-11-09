В Ростове открывается международный фестиваль студенческих театров
В Ростове открывается 4-й фестиваль студенческих театров «Студия».
В Ростове открывается 4-й фестиваль студенческих театров «Студия».
В том году форум приобрел статус международного. Донская столица примет творческие коллективы из Минска, украинского Донецка, Воронежа, Саратова и Краснодара, всего 9 студенческих театров.
Нынешний фестиваль посвящен 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой. В программе театральный показ, творческие встречи и