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10:48 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Через Неву возведут новую переправу

Окончательное решение о строительстве будет принято до конца года.

Петербургские власти активно обсуждают концепцию перехода через Неву в створе улиц Зольная и Фаянсовая в рамках проекта строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД). Вариантов два — мост или подземный тоннель.

Техническое решение о том, будет ли переправа тоннелем или мостом, примут до конца 2017 года. Предполагалось, что для ВСД через Неву будет построен новый автомобильный мост, но затем возникла идея заменить переправу возле Финляндского железнодорожного моста тоннелем под рекой.

Профильным ведомствам и строительным компаниям теперь поручено провести анализ технических и инженерных решений строительства и мостового, и тоннельного перехода. Сметную стоимость и сроки постройки всех вариантов организации должны представить для дальнейшего обсуждения.

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