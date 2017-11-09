Через Неву возведут новую переправу

Петербургские власти активно обсуждают концепцию перехода через Неву в створе улиц Зольная и Фаянсовая в рамках проекта строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД). Вариантов два — мост или подземный тоннель.

Техническое решение о том, будет ли переправа тоннелем или мостом, примут до конца 2017 года. Предполагалось, что для ВСД через Неву будет построен новый автомобильный мост, но затем возникла идея заменить переправу возле Финляндского железнодорожного моста тоннелем под рекой.