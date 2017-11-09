На юге Волгограда может появиться горнолыжный комплекс

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», депутаты гордумы рассмотрят соответствующий проект на своем ближайшем заседании. Так, застройщик хочет, чтобы они изменили назначение территории, ограниченной с южной стороны санаторием «Волгоград», с восточной — ЖК «Санаторный», с северной — природной балкой Горная Поляна. Для обустройства здесь горнолыжного комплекса необходимо, чтобы она являлась зоной объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма.