Движение трамваев № 8 и № 417 в Нижнем Новгороде изменится до 13 ноября

Согласно информации, с 22:00 10 ноября и до 05:00 13 ноября движение трамваев № 8 и № 417 будет организовано по сокращенной схеме. В частности, маршрут № 8 будет двигаться от поселка Гнилицы до станции метро «Автозаводская» и обратно.

Трамваи маршрута № 417 от 52 квартала до станции метро «Автозаводская», а в Канавинском районе трамваи будут двигаться от Московского вокзала до ул. Аксакова.

Напомним, что ограничения движения транспорта по улице Свирской Нижнего Новгорода будут действовать по 30 ноября 2017 года.