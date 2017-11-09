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10:46 (мск), источник: НТА-Приволжье

Движение трамваев № 8 и № 417 в Нижнем Новгороде изменится до 13 ноября

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, движение трамваев будет изменено в связи с проведением работ по капитальному ремонту трамвайных путей на улице Переходникова.

Согласно информации, с 22:00 10 ноября и до 05:00 13 ноября движение трамваев № 8 и № 417 будет организовано по сокращенной схеме. В частности, маршрут № 8 будет двигаться от поселка Гнилицы до станции метро «Автозаводская» и обратно.

Трамваи маршрута № 417 от 52 квартала до станции метро «Автозаводская», а в Канавинском районе трамваи будут двигаться от Московского вокзала до ул. Аксакова.

Напомним, что ограничения движения транспорта по улице Свирской Нижнего Новгорода будут действовать по 30 ноября 2017 года.

Движение транспорта по улице Свирской (между домами 17 и 15а по улице Культуры) организовано с объездом рабочей зоны по соседним улицам.

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