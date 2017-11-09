Консультации по вопросам занятости детей-сирот проведут в Приангарье

Правовое консультирование по вопросам занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведет 20 ноября 2017 года министерство труда и занятости Иркутской области. Как сообщает 9 ноября пресс-служба правительства региона, мероприятие пройдет в рамках всероссийского Дня правовой помощи детям. Адреса и контактные телефоны пунктов оказания правовой помощи разместят в новостной ленте сайта минтруда Иркутской области по ссылке — irkzan.ru/

Консультации 20 ноября смогут получить также граждане, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Участие в консультационном дне примут центры занятости населения городов и районов Иркутской области. Будут организованы телефонные «горячие линии», лекции на темы: «Организация профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности», «Права граждан в области занятости, гарантии государства в области занятости».