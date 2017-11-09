Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В обход Суэца- новый коридор РФ «оживает» к досаде прибалтов
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Дональд Трамп: что президент сказал, а что — сделал?В конце первого года на посту президента США антирейтинг Дональда Трампа бьет рекорды. Ему доверяют всего 37% американцев
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Кончаловский считает, что мужчины «должны приставать к женщинам»
Светлана Ходченкова затмила всех на вечере в Москве (фото)
СМИ: обнародованы итоги боя F-35 и советского ЗРК С-200 в Сирии
Власти решили в Крыму строить авианосцы - СМИ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
11:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Консультации по вопросам занятости детей-сирот проведут в Приангарье

Правовое консультирование по вопросам занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведет 20 ноября 2017 года министерство.

Правовое консультирование по вопросам занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведет 20 ноября 2017 года министерство труда и занятости Иркутской области. Как сообщает 9 ноября пресс-служба правительства региона, мероприятие пройдет в рамках всероссийского Дня правовой помощи детям. Адреса и контактные телефоны пунктов оказания правовой помощи разместят в новостной ленте сайта минтруда Иркутской области по ссылке — irkzan.ru/

Консультации 20 ноября смогут получить также граждане, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Участие в консультационном дне примут центры занятости населения городов и районов Иркутской области. Будут организованы телефонные «горячие линии», лекции на темы: «Организация профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности», «Права граждан в области занятости, гарантии государства в области занятости».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Будущих губернаторов проверили под колесами БТР
Собчак поддержала антироссийские санкции США
Названа дата встречи Путина и Трампа
Роскомнадзор выступил против биометрической идентификации детей
Новый двигатель ракеты Falcon взорвался во время испытаний
МВД уволило руководителей полковника Захарченко
СК возбудил второе дело по ДТП с автобусом под Ярославлем
Спорт
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014 Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроила рэп-баттл с женихом Молодые люди зачитали речитатив на тему грядущей свадьбы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь