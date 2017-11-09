Почта попросила воронежца забрать полмиллиарда рублей

«Мы просим откликнуться гражданина, купившего выигрышный лотерейный билет в период с 23 октября по 3 ноября 2017 года в одном из отделений связи», — сообщили в пресс-службе регионального УФПС.

Напомним, рекордный выигрыш в 506 миллионов рублей выпал на билет, купленный в Воронежской области. Розыгрыш 1204 тиража прошел 5 ноября.