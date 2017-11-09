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10:54 (мск), источник: "Российская газета"

Почта попросила воронежца забрать полмиллиарда рублей

«Почта России» разыскивает счастливчика, сорвавшего самый крупный в истории отечественных лотерей джек-пот.

«Мы просим откликнуться гражданина, купившего выигрышный лотерейный билет в период с 23 октября по 3 ноября 2017 года в одном из отделений связи», — сообщили в пресс-службе регионального УФПС.

Напомним, рекордный выигрыш в 506 миллионов рублей выпал на билет, купленный в Воронежской области. Розыгрыш 1204 тиража прошел 5 ноября.

Для получения денег обладателю билета надо обратиться в ТД «Столото». Получить дополнительную информацию можно по телефону +7 (499) 270−27−27.

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