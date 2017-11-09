Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
В Думе отказались от идеи Поклонской, касающейся гражданства РФ
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
СМИ: дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Трамп поставил жену в неловкое положение (видео)
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Комбат Филин назвал точные сроки "возвращения" Крыма и Донбасса
Волочкова выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
Татьяна Навка назвала одиноких женщин «неполноценными»
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Власти решили в Крыму строить авианосцы - СМИ
Креймер: Запад пойдет на «плохую сделку» с РФ
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
14:02 (мск), источник: РИА Новости

Британец побил мировой рекорд скорости в летающем костюме

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Британский инженер и предприниматель Ричард Браунинг побил мировой рекорд скорости на летающем костюме собственной разработки, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Браунинг с третьей попытки развил скорость в 51,53 километра в час, прежде чем упал в воду. Падение не помешало рекорду — достижение было зафиксировано, поскольку изобретателю удалось пролететь более ста метров.

Его летающий костюм был оснащен шестью компактными газовыми реактивными двигателями (с тягой 22 килограмма-силы), очками, отображающими параметры их работы, и легким экзоскелетом, распределяющим назгрузку.

По словам Браунинга, костюм способен разогнать владельца до сотни километров в час, но пока полеты на таких скоростях слабо контролируемы и небезопасны.

Во время загрузки произошла ошибка.
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак поддержала санкции США против России
Два брата отказались возвращать кредиты из-за 'гражданства СССР'
МОК пожизненно дисквалифицировал четырех российских лыжников
Власти пресекли сбор биоматериалов иностранной компанией
В Коми потеряна связь с вертолетом Ми-8
Сирийская армия уничтожила последний оплот ИГ в стране
На Украине назначен новый командующий операцией в Донбассе
МВД уволило руководителей полковника Захарченко
Супруга Джигарханяна согласилась на развод
Спорт
«Красная машина» заведется на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею стартует в олимпийском сезоне матчем против команды Финляндии на Кубке Карьяла
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы» В Москве прошла звездная премьера комедии режиссера-дебютанта Александра Молочникова, в которой многие отечественные знаменитости сыграли пародии на самих себя
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь