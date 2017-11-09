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10:58 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинцы могут сходить в кино бесплатно

Кинотеатр «Знамя» приглашает посмотреть дипломные и учебные работы студентов Всероссийского института кинематографии.

Сегодня, 9 ноября, в челябинском кинотеатре «Знамя» стартуют показы фильмов в рамках Международного фестиваля Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) — посмотреть студенческое кино можно бесплатно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минкульта.

В Челябинске показы пройдут с 9 по 14 ноября. После просмотра зрители смогут поставить каждому фильму оценки. Вход на показы и фестиваль — свободный. Продолжительность каждой программы составит 2 часа.

Международный студенческий фестиваль ВГИКа — авторитетная площадка для демонстрации творческих достижений будущих деятелей экранного искусства, где студенты российских и зарубежных киношкол могут показать свои работы широкой публике. Главная цель — поощрение молодых талантов, оценка перспектив развития отечественного и мирового кинематографа. Фильмы на фестиваль были отобраны комиссией, состоящей из преподавателей и лучших студентов ВГИКа. В конкурсную программу вошли короткометражные игровые, документальные и анимационные фильмы.

Расписание показов:

09 ноября (чт) — Программа игрового кино. Начало в 15.00
10 ноября (пт) — Программа игрового кино. Начало в 17.20
11 ноября (Сб) — Программа детских фильмов. Начало в 14.00
12 ноября (вс) — Программа игрового кино. Начало в 16.00
13 ноября (пн) — Программа документального кино. Начало в 15.00
14 ноября (вт) — Программа документального кино. Начало в 15.00.

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