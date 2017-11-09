Челябинцы могут сходить в кино бесплатно
Кинотеатр «Знамя» приглашает посмотреть дипломные и учебные работы студентов Всероссийского института кинематографии.
Кинотеатр «Знамя» приглашает посмотреть дипломные и учебные работы студентов Всероссийского института кинематографии.
Сегодня, 9 ноября, в челябинском кинотеатре «Знамя» стартуют показы фильмов в рамках Международного фестиваля Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) — посмотреть студенческое кино можно бесплатно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
В Челябинске показы пройдут с 9 по 14 ноября. После просмотра зрители смогут поставить каждому фильму оценки. Вход на показы и фестиваль — свободный. Продолжительность каждой программы составит 2 часа.
Международный студенческий фестиваль ВГИКа — авторитетная площадка для демонстрации творческих достижений будущих деятелей экранного искусства, где студенты российских и зарубежных киношкол могут показать свои работы широкой публике. Главная цель — поощрение молодых талантов, оценка перспектив развития отечественного и мирового кинематографа. Фильмы на фестиваль были отобраны комиссией, состоящей из преподавателей и лучших студентов ВГИКа. В конкурсную программу вошли короткометражные игровые, документальные и анимационные фильмы.
Расписание показов:
09 ноября (чт) — Программа игрового кино. Начало в 15.00
10 ноября (пт) — Программа игрового кино. Начало в 17.20
11 ноября (Сб) — Программа детских фильмов. Начало в 14.00
12 ноября (вс) — Программа игрового кино. Начало в 16.00
13 ноября (пн) — Программа документального кино. Начало в 15.00
14 ноября (вт) — Программа документального кино. Начало в 15.00.