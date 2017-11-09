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10:56 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Водителям советуют не выезжать на трассу М-5

На федеральной трассе М-5 «Урал» сложилась непростая дорожная обстановка.

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Источник: РИА "Новости"

Причиной послужила непогода, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Особо внимательным автомобилистам следует быть на участке с 1569 по 1680 километр, расположенном в Ашинском районе. Затруднения вызвали выпавший ночью снег и минусовые температуры. Такая ситуация сохранится в течение суток.

«За прошедшие сутки роста числа ДТП в связи с ухудшением погодных условий не зарегистрировано. На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам. Также осуществляется контроль за обработкой проезжей части спецтехникой», — отметили в ГИБДД региона.

Водителям рекомендуют по возможности пока воздержаться от дальних поездок.

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