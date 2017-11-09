Водителям советуют не выезжать на трассу М-5

Особо внимательным автомобилистам следует быть на участке с 1569 по 1680 километр, расположенном в Ашинском районе. Затруднения вызвали выпавший ночью снег и минусовые температуры. Такая ситуация сохранится в течение суток.

«За прошедшие сутки роста числа ДТП в связи с ухудшением погодных условий не зарегистрировано. На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам. Также осуществляется контроль за обработкой проезжей части спецтехникой», — отметили в ГИБДД региона.