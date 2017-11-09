Памятник Петру Столыпину торжественно откроют в центре Челябинска
Челябинск. 9 ноября.
Челябинск. 9 ноября.
Торжественная церемония открытия монумента состоится в четверг в рамках форума «Наследие П. А. Столыпина — актуальная основа стратегии развития Российской Федерации», сообщает
Закладной камень в основание будущего памятнику установили в апреле 2015 года. Инициатором увековечения на Южном Урале памяти видного государственного деятеля выступил фонд изучения наследия П. А. Столыпина. Он же взял на себя часть финансирования. Свою лепту также внесли пожертвования горожан.
При обсуждении идеи челябинская общественность высказала мнение, что город «не избалован монументальными памятниками, поэтому появление скульптуры украсило быЧелябинск», отметили в
Монумент установлен в центре города, на набережной реки Миасс, рядом в концертным залом «Родина».
Автором проекта памятника выступил
В свою очередь в
«Это позволит муниципальным властям проводить необходимые работы по обслуживанию и реконструкции памятника, а также организовывать мероприятия по работе с детьми и молодежью», — отметили в гордуме.
Ранее коммунисты возражали против появления в Челябинске памятника П. Столыпину.
В распространенном в сентябре сообщении челябинского обкома КПРФ эта идея называлась «позором страны» и сомнительным «подарком властей» к 100-летию Октябрьской революции.
«По мысли устроителей памятника, фигура Столыпина должна заслонить и революцию, и её вождей, и всю советскую эпоху», — говорилось в сообщении.
Согласно историческим данным, глава правительства Российской Империи Петр Столыпин побывал в Челябинске в августе 1910 года с инспекцией одного из самых крупных в стране переселенческих пунктов, созданных в рамках инициированной Столыпиным программы заселения пустующих земель Сибири и Дальнего Востока как одной из составляющих аграрной реформы.